Золотого Дюка за внесок у кіномистецтво вручили знаменитому британському режисеру Террі Гілліаму.

Гран-прі 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) отримав фільм "Стоп-Земля" режисера Катерини Горностай.

Як передає кореспондент УНІАН, приз-статуетку Золотий Дюк режисерові вручила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

Цей же фільм визнаний "кращим повнометражним фільмом", а його акторський склад (група підлітків) отримала Золотий Дюк в номінації "Краща акторська робота".

Кращим короткометражним фільмом визнано "Татові кросівки" режисера Ольги Журби.

Читайте такожУкраїна - ідеальне місце на Землі, де поєднуються комедія з трагедією - культовий режисер Террі Гілліам"Кращою режисерською роботою" стала робота Никона Романченка "Leopolis night". Спеціальний приз професійного журі дістався стрічці "Суперник" Маркуса Ленца (Україна/Німеччина).

Нагородами Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) відзначені "Татові кросівки" і фільм "Із зав'язаними очима" Тараса Дроня.

Крім того, Золотого Дюка за внесок у кіномистецтво з рук президента ОМКФ отримав спеціальний гість – знаменитий британський режисер Террі Гілліам.

Як зазначила Тігіпко, 13-й ОМКФ відбудеться влітку наступного року.

Одеський міжнародний кінофестиваль 2021

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль через пандемію коронавірусу пройшов у режимі онлайн з 25 вересня по 3 жовтня 2020 року. Цьогорічний, 12-й ОМКФ тривав у звичайному режимі 14-21 серпня.

На участь у ньому надійшло понад 250 заявок від українських кінематографістів, з них більше як 60 – повнометражних кінострічок. Зрештою було відібрано шість повнометражних фільмів і вісім короткометражок.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова