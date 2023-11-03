Кава – не просто популярний напій, але й предмет численних міфів та забобонів.

Якщо ви є любителем кави, то напевно чули твердження, що каву не можна вживати на порожній шлунок. Але чи це так насправді? Гастроентеролог Массачусетської лікарні загального профілю Тріша Пасріча у власній статті для The New York Times розповіла, що варто знати кавоманам.

Вона зазначила, що науковці серйозно взялися за дослідження впливу кави на організм, зокрема на кишечник, ще у 1970-х роках. Численні дослідження показали, що кава не належить до числа потенційно небезпечних речовин у цьому контексті.

Так, шлунок має товстий шар слизу, який створює потужний щит між слизовою оболонкою та всім, що ви ковтаєте. Цей щит також захищає шлунок від його власного природного кислотного середовища, необхідного для розщеплення їжі. Відтак, вам доведеться вжити якусь дуже "жорстку" речовину, щоб порушити природній захист шлунка.

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Дослідження свідчать, що природній захист шлунку здатні пригнічувати такі речовини як алкоголь, тютюновий дим та деякі медичні препарати, наприклад, нестероїдні протизапальні ліки. Численні великі дослідження показали, що це точно не стосується кави.

Наприклад, дослідження 2013 року, проведене в Японії за участю понад 8000 людей, не виявило істотного зв’язку між споживанням кави та утворенням виразки в шлунку чи кишечнику — навіть серед тих, хто випивав три або більше чашок на день.

Втім, кава справді впливає на кишківник — вона може пришвидшити роботу товстої кишки та стимулювати випорожнення. Також вона дещо збільшує вироблення кислоти в шлунку. Лікарі кажуть, що вживання кави натщесерце може спровокувати печію на певний час, але навряд чи завдасть шкоди вашому шлунку.

Але навіть тут дані не є однозначними. Півтора десятка досліджень, проведених в різних регіонах світу, так і не виявили стійкого зв’язку між споживанням кави та симптомами печії.

Підбиваючи підсумки, доктор Пасріча наголошує, що вона, як гастроентеролог, радить звертати увагу на реакцію свого власного організму. Якщо ви постійно помічаєте пекучий біль у грудях або кислий присмак у роті після вживання кави, то саме вам варто обмежити споживання цього напою. Або принаймні додавати в каву більше молока, яке нейтралізує зайву шлункову кислоту, чи просто не вживати каву натщесерце.

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