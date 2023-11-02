Фахівці відзначили, що фініки корисні як в свіжому вигляді, так і в сушеному. І в цілому їх користь для здоров'я важко переоцінити.

Експерти відзначили, що фініки здатні поліпшити здоров'я серця, кишечника і багато чого іншого. І взагалі - це суперкорисний і універсальний фрукт.

Фахівці відзначили, що фініки корисні як у свіжому вигляді, так і в сушеному, пише Goodhousekeeping.com. Доктор Майкл Крупейн зазначив, що деякі люди турбуються про вміст цукру, однак фініки насправді є продуктом з низьким глікемічним індексом, частково тому, що вони багаті клітковиною. "Фініки - відмінна заміна або варіант, коли вам хочеться чогось солодкого", - зазначив він і додав, що харчова цінність фініків меджул, дуже популярного сорту становить 266 калорій.

Користь фініків для здоров'я

Фініки дуже поживні. Як зазначив доктор Крупейн, у фініках багато натурального цукру, а також багато калорій. Однак вони містять незначну кількість жиру, багаті клітковиною та антиоксидантами, а також іншими корисними сполуками, що надає їм профіль суперфруктів.

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Фініки - суперпродукт. Суперпродукти - це продукти, багаті поживними речовинами та приносять користь для здоров'я. Фініки можна вважати суперпродуктом, оскільки вони багаті корисними сполуками, такими як поліфеноли.

Фініки багаті антиоксидантами. Дослідження показують, що фініки багаті фенольними антиоксидантами (включаючи катехіни), а також флавоноїдами, які мають антиоксидантні властивості. Ось чому антиоксиданти корисні для вашого здоров'я: за даними Гарвардської школи громадського здоров'я, вони борються з вільними радикалами (хімічними речовинами, що пошкоджують клітини), відновлюють ДНК і допомагають зберегти наші клітини здоровими.

Фініки багаті клітковиною. За даними клініки Майо, харчові волокна є ключовим компонентом здорового харчування, підтримуючи роботу травної системи та знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, діабету та деяких видів раку, а також допомагаючи підтримувати здорову вагу. У двох фініках міститься близько 3 грамів клітковини - трохи більше 10% рекомендованої добової норми. Клітковина в фініках важлива для того, щоб допомогти відчувати себе ситим, живити кишкові бактерії і підтримувати регулярний тонус.

Фініки - корисна для серця їжа. Фініки корисні для серця, перш за все через антиоксиданти та клітковину, які вони містять. Фініки можуть зменшити запалення і підтримати здоров'я серця. А клітковина в них може підтримувати здоровий рівень холестерину та тригліцеридів.

Фініки корисні для кісток. У фініках містяться різні поживні речовини, які корисні для здоров'я кісток. Вони містять фосфор, магній і кальцій. При цьому фініки є хорошим джерелом міді (19% денної норми), яка особливо корисна для кісток.

Фахівці відзначили, що фініки універсальні і в день їх можна з'їсти 2-3 штуки, оскільки це вважається однією порцією.

Користь фруктів для здоров'я

Фахівці вже давно говорять про те, що фрукти і овочі становлять велику користь для здоров'я. Вони навіть відзначили, що спеціальна дієта, яка називається середземноморською, здатна продовжити життя, поліпшити його якість і впоратися з багатьма хворобами. А все завдяки тому, що вона складається з овочів і фруктів, а також свіжої риби і оливкового масла.

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