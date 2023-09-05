У передостанню ніч фестивалю мало відбутися спалення великої дерев'яної конструкції під назвою "Людина".

Член Палати Представників Конгресу США, республіканка Марджорі Тейлор Грін назвала "Божою карою" потоп на фестивалі Burning Man через сильні зливи, в результаті якого десятки тисяч людей заблоковані в пустелі без можливості вибратися.

Як повідомляє Newsweek, Грін заявила, що людям, які опинилися в пустелі, "по суті, ймовірно, промивають мізки, що причиною всього цього є зміна клімату". Однак, за її словами, повінь на фестивалі стала "Божою карою" через "фальшиві жертвопринесення".

"Бог має спосіб переконатися, що всі знають, хто такий Бог", - сказала вона.

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Відзначається, що в передостанню ніч фестивалю повинно було відбутися спалення великої дерев'яної будівлі під назвою "Людина". Організатори заявили в неділю ввечері, що спалення планується провести в понеділок вранці.

Ідея про "Божу кару" для учасників фестивалю набула значного поширення в соцмережах. Однак деякі задаються питанням, як Грін пояснить екстремальні погодні умови в інших місцях, включаючи її рідний штат.

Потоп на фестивалі Burning man - що відомо

Щорічний фестиваль мистецтва Burning man в пустелі Невади в США приваблює майже десятки тисяч людей. Це одне з найбільш культових подій у світовій культурі, на яке художники з усього світу привозять свої роботи. По завершенню фестивалю всі інсталяції спалюють.

Цього року подія розпочалася 27 серпня і мала тривати до понеділка. Однак десятки тисяч людей виявилися заблокованими в таборі фестивалю після сильних злив, що перетворили пустелю в море липкого бруду

Організатори закрили фестиваль для транспортних засобів і наказали учасникам сховатися в безпечному місці і економити воду і їжу.

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