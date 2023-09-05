Член Палати Представників Конгресу США, республіканка Марджорі Тейлор Грін назвала "Божою карою" потоп на фестивалі Burning Man через сильні зливи, в результаті якого десятки тисяч людей заблоковані в пустелі без можливості вибратися.
Як повідомляє Newsweek, Грін заявила, що людям, які опинилися в пустелі, "по суті, ймовірно, промивають мізки, що причиною всього цього є зміна клімату". Однак, за її словами, повінь на фестивалі стала "Божою карою" через "фальшиві жертвопринесення".
"Бог має спосіб переконатися, що всі знають, хто такий Бог", - сказала вона.
Відзначається, що в передостанню ніч фестивалю повинно було відбутися спалення великої дерев'яної будівлі під назвою "Людина". Організатори заявили в неділю ввечері, що спалення планується провести в понеділок вранці.
Ідея про "Божу кару" для учасників фестивалю набула значного поширення в соцмережах. Однак деякі задаються питанням, як Грін пояснить екстремальні погодні умови в інших місцях, включаючи її рідний штат.
Потоп на фестивалі Burning man - що відомо
Щорічний фестиваль мистецтва Burning man в пустелі Невади в США приваблює майже десятки тисяч людей. Це одне з найбільш культових подій у світовій культурі, на яке художники з усього світу привозять свої роботи. По завершенню фестивалю всі інсталяції спалюють.
Цього року подія розпочалася 27 серпня і мала тривати до понеділка. Однак десятки тисяч людей виявилися заблокованими в таборі фестивалю після сильних злив, що перетворили пустелю в море липкого бруду
Організатори закрили фестиваль для транспортних засобів і наказали учасникам сховатися в безпечному місці і економити воду і їжу.