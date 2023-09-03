У пустелі за добу випала тримісячна норма опадів, перетворивши територію табору на суцільне озеро із бруду.

Десятки тисяч учасників всесвітньо відомого фестивалю Burning Man застрягли в пустелі Блек-Рок в американському штаті Невада через проливні дощі.

Як повідомляє CNN, у пустелі за добу випала тримісячна норма опадів, перетворивши територію табору на суцільне озеро з багнюки.

Автомобілі та велосипеди застряють у багнюці, через що організатори Burning Man заборонили в'їзд на територію проведення фестивалю та виїзд з неї. Учасників фестивалю вже закликали економити їжу, воду і паливо і ховатися в безпечному місці, оскільки, за заявами влади, погодні умови покращаться тільки ввечері в понеділок, 4 вересня.

Деякі відвідувачі залишають табір пішки, але їм доводиться йти кілька кілометрів по густій, схожій на глину багнюці до найближчої дороги, де їх зможе забрати транспорт.

Як зазначає CNN, неясно, скільки саме людей застрягло на фестивалі, але в середньому його відвідують близько 70 тисяч осіб.

Burning Man - що відомо про фестиваль

Фестиваль Burning Man - одна з найбільш культових подій у світовій культурі, на яку художники з усього світу привозять свої роботи. Подія проходить з 27 серпня по 4 вересня в пустелі Блек-Рок в штаті Невада (США). По завершенню фестивалю, всі інсталяції спалюють.

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