Доктор медичних наук Анджела Гласнапп розвіяла найвідоміший міф про скидання зайвих кілограмів.

Існує поширена помилка, яка, на думку медиків, заважає людям скидати зайві кілограми.

Як йдеться в матеріалі Aol, доктор медичних наук, баріатричний хірург з Нью-Йоркської баріатричної групи Анжела Гласнапп, стверджує, що існує один поширений міф про ожиріння, який багато хто вважають абсолютно вірним.

"Поширеною помилкою є те, що ожиріння - це вибір способу життя і що люди можуть схуднути, просто дотримуючись дієти та займаючись спортом. Дослідження ожиріння довели, що це не так. Ожиріння - це захворювання, подібне до раку, діабету та високого кров'яного тиску, і пацієнти з ожирінням заслуговують на ефективне лікування", — каже вона.

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Лікар пояснює, що існує частина мозку, яка називається гіпоталамусом, яка відповідає за підтримку балансу тіла в гомеостазі. "Іншими словами, це регуляторний центр вашого тіла. Гіпоталамус допомагає керувати температурою тіла, голодом та спрагою, настроєм, статевим потягом, артеріальним тиском та сном", — каже вона. Вона пояснює, що "задана точка" — це вага, яку мозок генетично запрограмований захищати. У людей, які страждають на ожиріння, задане значення занадто велике, що і є суттю захворювання.

"Коли ці пацієнти намагаються сісти на дієту, щоб схуднути, їхній мозок відчуває дефіцит калорій та компенсує це за рахунок збільшення гормонів голоду, зниження гормонів "ситості" та уповільнення метаболізму. Так що не недолік сили волі заважає пацієнтам з ожирінням схуднути. Їхні тіла буквально борються з ними та саботують власні зусилля щодо схуднення", — пояснює лікар

Доктор медичних наук, баріатричний хірург та експерт зі зниження ваги в Інституті візуальної хірургії та MedSpa Беверлі-Хіллз Кріс Морган, стверджує, що існує кілька причин, з яких схуднути складно. У зв'язку з висновками доктора Гласнаппа він каже, що генетика та швидкість метаболізму можуть ускладнити схуднення. Він також каже, що існують деякі захворювання, такі як гормональний дисбаланс або прийом ліків від певних проблем зі здоров'ям, які можуть ускладнити втрату ваги.

Інші причини, через які може бути важко схуднути, включають спосіб життя (наприклад, робота, яка вимагає сидіння цілий день або відсутність доступу до здорової їжі), емоційний та психологічний стрес (що може призвести до переїдання), відсутність освіти (незнання того, як виглядає правильне харчування та контроль порцій) та культурні фактори (наприклад, проживання в сім'ї, де фаст-фуд є нормою).

Беручи все це до уваги, обидва лікарі стверджують, що людям, які намагаються схуднути, слід уникати кількох звичок, оскільки це ускладнить досягнення їхньої мети. Але, за словами доктора Моргана, головне, чого слід уникати, - це надмірне обмеження калорій. "Сильне обмеження споживання калорій може уповільнити обмін речовин та спричинити втрату м'язової маси, що ускладнює підтримку довгострокової втрати ваги. Це також може призвести до дефіциту поживних речовин", — каже експерт.

Наукові дослідження підтверджують це і показують, що обмеження калорій уповільнює обмін речовин. Кожен, хто намагається схуднути, має знати, що підтримка дефіциту калорій важлива, але доведення цього до крайності призведе до негативних наслідків.

Коли ви плануєте їжу та перекуси, доктор Гласнапп радить мінімізувати прості вуглеводи та цукор, які організм легко перетворює на жир. Натомість вона радить зосередитись на вживанні продуктів, багатих на клітковину та нежирний білк, прагнучи з'їдати від 80 до 100 грамів білка на день.

Щоб допомогти досягти цих цілей, доктор Гласнапп радить уникати їжі, коли ви відволікаєтеся, наприклад, коли дивитеся телевізор або за комп'ютером. Вона додає, що це також може допомогти дотримуватися розкладу їжі та планувати їжу та перекуси.

Обидва лікарі кажуть, що ще одна звичка, якої важливо уникати, — це негативна саморозмова. "Негативна саморозмова та невпевненість у собі можуть підірвати вашу мотивацію та впевненість, ускладнюючи досягнення ваших цілей щодо схуднення. Важливо розвивати позитивне ставлення", - каже доктор Морган.

Боротьба із зайвою вагою

Раніше УНІАН писав про те, що лікар поділився простим способом, як скинути зайві кілограми. Фахівець пояснив, що спроба схуднути може бути важкою, особливо, якщо ви не можете зрозуміти, чому дієта не працює.

Навіть якщо ви ведете активний спосіб життя і дотримуєтеся здорового харчування, іноді зайва вага просто не хоче йти. У зв'язку з цим фахівець поділився одним простим способом скинути зайві кілограми, і він полягає тільки у вживанні додаткового білка.

Фітнес-тренер розкрив секрет боротьби із зайвою вагою. Тренер розповів, як розминатися перед прогулянками.

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