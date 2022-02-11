Жінку засмутило рішення чоловіка, адже вона розраховувала на його підтримку у цей важливий день.

25-річна користувачка Reddit розповіла, що її чоловік обрав відвідати прем'єру стрічки "Бетмен", а не підтримати її на пологах їхньої першої дитини.

Про це вона написала у соцмережі.

Наразі жінка перебуває на останньому місяці вагітності. Лікар попередив, що пологи відбудуться 4 березня. Однак цього ж дня відбудеться світова прем'єра фільму "Бетмен" із Робертом Паттінсоном у головній ролі, яку її чоловік відмовився пропустити за жодних обставин, навіть якщо йдеться про народження його первістка.

Чоловік пояснив дружині, що йому дуже важливо подивитись фільм саме в дату виходу, щоб уникнути спойлерів. Жінка побоюється, що через прем’єру стрічки чоловік пропустить народження дитини, але він не бачить проблеми у тому, якщо познайомиться з малюком через кілька годин.

Жінку засмутила поведінка чоловіка, оскільки вона хотіла б відчувати більше підтримки у такий важливий час.

"Скажіть, я дійсно надто прискіпуюся?" - запитала жінка користувачів Reddit.

Коментатори підтримали автора посту. Вони не поділяють позицію чоловіка, який обрав "Бетмена" замість своєї дитини

Нагадаємо, що раніше вийшов новий дубльований трейлер супергеройського фільму "Бетмен" (The Batman) з Робертом Паттінсоном в головній ролі.

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