В український прокат фільм вийде 3 березня 2022 року.

Вийшов новий дубльований трейлер супергеройського фільму "Бетмен" (The Batman) з Робертом Паттінсоном в головній ролі.

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 3 березня 2022 року.

Згідно з офіційним синопсисом фільму, минуло майже 2 роки, відколи Бетмен з’явився на вулицях Ґотема. Самотній борець за правосуддя став утіленням розплати для мешканців міста, що кишить корумпованими чиновниками і високопосадовцями. В цьому місті Брюс Вейн може довіряти лише двом людям: Альфреду Пенніворту (Енді Серкіс) і лейтенанту Джеймсу Ґордону (Джеффрі Райт).

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Одного дня Бетмен натрапляє на загадкового вбивцю, який по-садистському переслідує еліту Ґотема. Слід дивних доказів веде розслідування у самісіньке пекло злочинного світу, де герой зустрічає Селіну Кайл/Жінку-кішку (Зої Кравіц), Освальда Кобблпота/Пінгвіна (Колін Фаррелл), Карміна Фальконе (Джон Туртурро) і Едварда Наштона/Загадника (Пол Дано). Коли доказів стає більше, масштаби планів злочинця починають набувати обрисів. Тепер Бетмену доведеться не лише знайти нових союзників і викрити злочинця, але й відновити справедливість у Ґотем-сіті.

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