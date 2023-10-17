Чоловік зруйнував свій шлюб, вимагаючи від дружини робити тести ДНК після народження дітей.

Іноді, коли ви думаєте, що знаєте все про людину, ви все одно можете дізнатися щось шокуюче після народження дітей.

Так було з жінкою, яка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Еріком ще в дитинстві. Вони разом виросли в маленькому містечку, де переважають білі, і одружилися після того, як вона закінчила школу, повідомляє Mirror.

Він був на два роки старший за неї, і коли їй було 26, вона завагітніла однояйцевими близнюками: хлопчиком та дівчинкою. Вона звернулася Reddit, щоб поділитися своєю історією, в якій розповіла, що близнюки виглядали зовсім по-різному.

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"Коли близнюки підросли, одна дитина стала схожою на Еріка (світле волосся, хоча і кучеряве, та світла шкіра), а друга стала схожою на мене (темне хвилясте волосся). Але шкіра стала темнішою, як постійний загар. Ми з Еріком були збентежені цим, тому що ніхто в наших сім'ях не мав такого кольору шкіри", — написала вона.

Вона також зазначила, що і вона, і Ерік були білими на вигляд, хоча вона була "нетиповою". Коли близнюкам було сім років, Ерік влаштувався на роботу поліцейським, і вони переїхали в місто, і саме тоді вона помітила його погляди на расову приналежність. Вона сказала:"Я почала помічати, що Ерік робив упереджені коментарі щодо певних спільнот людей".

Однак ситуація погіршилася, коли один з колег Еріка помітив, наскільки різні діти і зробив шокуюче зауваження: "Один з колег Еріка помітив дітей і запитав, чи була дочка усиновлена, оскільки у неї були афроамериканські риси. Також було висловлено припущення, що у мене міг бути роман після зачаття з Еріком, оскільки цілком можливо, що батьками близнюків могли бути різні чоловіки. Це посіяло зерно сумніву".

Коли близнюкам виповнилося одинадцять чоловік зажадав провести ДНК-тест дочки. З'ясувалося, що дитина від нього, але він поводився відсторонено по відношенню до дівчинки.

Ситуація досягла апогею, коли одного разу дружина використовувала телефон чоловіка, щоб знайти рецепт вечері, тому що у неї розрядився акумулятор, і вона зробила жахливе відкриття. Вона натрапила на форум, на якому він писав повідомлення. "Ерік був переконаний, що я спала з чорношкірим чоловіком, робив жахливі коментарі на адресу чорношкірих. Він заявляв, що я якимось чином сфальсифікувала результати тесту ДНК. Я лютувала", - повідомила жінка. Незабаром чоловік заявив, що дочка не може бути його дитиною і зажадав ще одного тесту ДНК.

Другий тест також підтвердив, що саме він біологічний батько. Але жінка все ще була спантеличена тим, чому її дочка виглядала так, і запитала про це маму, яка врешті-решт відкрила велику таємницю. "Мама зізналася, що мій батько не був моїм справжнім батьком, а мій справжній батько був дворасовим. Подивившись на стару фотографію я помітила, що мій батько на перший погляд виглядав білим, але чим довше я дивилася на нього, тим більше бачила його афроамериканські риси", - сказала жінка.

Цього пояснення було достатньо, щоб Ерік нарешті повірив, що його дружина йому не зраджувала, але для неї завдана шкода була занадто великою. Вона сказала: "Він вибачився... але я сказала йому, що огидно те, що він так думав про цю спільноту. Я відмовилася виховувати своїх дітей у середовищі, яке заохочувало та нормалізувало негативні думки про цю спільноту. Ерік і мої батьки намагалися змусити мене переосмислити своє рішення і піти на консультацію. Я погодилася піти на консультацію, але не змінюю своєї думки щодо розлучення з ним".

Читачі повністю підтримали її рішення розлучитися з чоловіком, а деякі задавалися питанням, чому вона не зробила цього раніше. "Я б розлучився з ним після першого тесту ДНК", — сказав один. Інший написав:"Я б передав йому результати та документи про розлучення в одному конверті".

Підсумовуючи загальну думку, один з них написав: "Огидно і неймовірно сумно, що його власна дочка виявила в ньому расиста. Якомога швидше відведіть обох дітей, особливо вашу дочку, на терапію".

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