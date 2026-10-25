Вчені виявили новий вид депресії: вона не лікується антидепресантами

Одним із факторів, що сприяють виникненню такої депресії, може бути сучасний спосіб життя.

Вчені нещодавно виявили новий вид депресії, пов’язаний із порушенням біологічного годинника людини.

Як пише newscientist.com, дослідження показали, що ця "циркадна депресія" становить понад чверть усіх випадків. Вона погано піддається лікуванню стандартними антидепресантами, але її симптоми можна полегшити, приймаючи мелатонін або змінюючи поведінку, наприклад, виходячи на вулицю під ранкове сонце.

Вчені з Сіднейського університету в Австралії попросили понад 10 000 осіб в Австралії, які страждають на тяжку рецидивуючу депресію, заповнити анкети щодо режиму сну та інших характеристик, таких як сезонні зміни симптомів. Учасники також надали зразки слини для аналізу ДНК.

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У результаті у 23 відсотків із цих учасників було виявлено циркадну депресію. Це означало, що у них спостерігалися щонайменше три з шести ознак порушення циркадних ритмів: належність до "вечірнього типу", засинання пізніше, ніж у більшості людей, сильна втома після пробудження незалежно від тривалості сну, підвищена сонливість під час нападів депресії, пізнє засинання у вихідні дні та сильні сезонні зміни настрою, енергії, сну та апетиту.

"Справа не лише в кількості чи тривалості сну, а в ритмі та регулярності сну", – каже член дослідницької групи Еміліана Тоніні.

При цьому у людей із циркадною депресією, як правило, спостерігалися більш тяжкі симптоми, ніж у людей із нециркадною депресією, зокрема частіші суїцидальні думки. Симптоми також розвивалися в більш ранньому віці – середній вік початку симптомів становив 18 років у групі з циркадною депресією та 23 роки у групі з нециркадною депресією.

Одним із факторів, що сприяють виникненню депресії, може бути сучасний спосіб життя, каже член дослідницької групи Ієн Хікі. Наші біологічні годинники необхідно переналаштовувати щоранку за допомогою впливу світла, щоб підтримувати стабільні 24-годинні ритми, і вони можуть бути дестабілізовані впливом штучного світла в той час, коли ми історично перебували б у темряві, каже він.

При цьому було встановлено, що учасники, у яких було виявлено циркадну депресію, повідомляли про меншу ефективність і більшу кількість побічних ефектів під час прийому поширених антидепресантів. Це може бути пов’язано з тим, що ці ліки впливають на форму депресії, пов’язану з нейромедіатором серотоніном.

Як вилікувати циркадну депресію

Дослідники планують розпочати клінічне дослідження, щоб з’ясувати, чи може прийом синтетичної форми гормону мелатоніну, що регулює цикли сну та неспання, бути ефективнішим для лікування циркадної депресії. Раніше було встановлено, що антидепресант агомелатин, який імітує дію мелатоніну в мозку, покращує сон і зменшує загальну депресію.

Після настання темряви Хікі рекомендує уникати рясних прийомів їжі, фізичних вправ та впливу яскравого світла. За його словами, коригування біологічного годинника не тільки допомагає при депресії, але й може сприяти зменшенню запальних процесів та підтримці здорової ваги.

Раніше психіатр розповіла, що ознаками депресії можуть бути не тільки смуток і тривожність, а й зміни апетиту, проблеми зі сном, дратівливість або втрата інтересу до улюблених занять.

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