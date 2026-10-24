Вчені виявили змію, яка рятується від небезпеки найбезглуздішим способом (відео)

Цей випадок розсмішив вчених і довів, що не всі змії одного виду поводяться однаково.

Коли йдеться про змій, багато людей уявляють собі небезпечних істот, що ховаються в траві й нападають із засідки. Є й види, які часто повзають геть від небезпеки.

Як пише VICE, змії виду очеретяний вуж Кантора зазвичай повзають якнайдалі у разі загрози. Однак одна змія робить це у дивний спосіб.

Нещодавно вчені з японського Університету Тохо стали свідками того, як очеретяний вуж Кантора тікав від загрози, перекидаючись, немов перекотиполе. Цей випадок розсмішив вчених і довів, що не всі змії одного виду поводяться однаково.

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У своєму дослідженні вчені розповіли, що вони використовували високошвидкісні камери, щоб з’ясувати, як ця змія здійснює свою безглузду втечу. З’ясувалося, що змія різко відхиляє хвіст уліво, а потім штовхає себе вперед. Обертаючи тулуб великими чергуючими петлями й утримуючи голову нерухомо, змія фактично перетворюється на колесо без осі.

Цікаво те, що під час такої втечі всі органи чуття змії залишаються у вертикальному положенні й зосереджені на шляху попереду.

У Японії змія зірвала рейс літака

Раніше в аеропорту японського міста Фукуока в літаку виявили 40-сантиметрову змію. Через несподіваного "пасажира" рейс довелося скасувати, а на вилов рептилії пішло близько доби.

Змію виявив механік авіакомпанії Japan Air Commuter, що входить до групи Japan Airlines. Рептилія ховалася під килимком літака.

Інцидент стався, коли повітряне судно готували до вильоту з Фукуоки. Рейс мав вилетіти о 12:50 за місцевим часом до префектури Кагосіма, однак після виявлення змії його скасували.

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