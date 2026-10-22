У Японії змія зірвала рейс літака: її шукали майже добу

У Японії довелося скасувати авіарейс після того, як механік знайшов 40-сантиметрову змію під килимком літака. Рептилія виявилася неотруйною, але на її вилов знадобилася майже доба.

В аеропорту японського міста Фукуока в літаку виявили 40-сантиметрову змію. Через несподіваного пасажира рейс довелося скасувати, а на вилов рептилії знадобилося близько доби.

Як повідомляє The Independent, змію знайшов механік авіакомпанії Japan Air Commuter, яка входить до групи Japan Airlines. Рептилія ховалася під килимком літака.

Інцидент стався, коли повітряне судно готували до вильоту з Фукуоки. Рейс мав вирушити о 12:50 за місцевим часом до префектури Каґосіма, однак після виявлення змії його скасували.

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Змію ловили майже добу

За інформацією видання, рептилію ідентифікували як нешкідливу неотруйну змію завдовжки близько 40 сантиметрів. Її вдалося спіймати приблизно через 24 години після виявлення – це зробив фахівець із контролю за дикою природою.

Літак прибув до Фукуоки з аеропорту Ідзумо в префектурі Сімане 19 жовтня. Авіакомпанія припустила, що змія могла потрапити всередину з дикої природи, однак мала встановити, як саме це сталося.

У компанії зазначили, що раніше не стикалися з подібними випадками.

"Наскільки нам відомо, жодного разу не було випадків, коли змія потрапляла в салон", – заявили в авіакомпанії. Там також перепросили пасажирів за незручності.

Змії вже зривали авіарейси

Це не перший випадок, коли рептилія опиняється на борту літака. У 2019 році чоловік випадково перевіз змію в сумці під час перельоту з Флориди на Гаваї. Пасажир виявив її лише після прибуття до орендованого помешкання на острові Мауї, коли рептилія виповзла з його рюкзака. Змія була неотруйною та мала близько 30 сантиметрів завдовжки.

У 2022 році літак авіакомпанії AirAsia довелося перенаправити після того, як змію помітили безпосередньо в салоні. На опублікованому в соцмережі X відео було видно блідо-жовту рептилію, яка повзла по панелі освітлення над пасажирами.

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