З того дня стосунки двох братів зі своїм батьком дуже відрізняються.

Сьогодні король Великої Британії Чарльз ІІІ він відзначає своє 76-річчя. 6 років тому, в день його ювілею, було оприлюднено зворушливе фото, на якому він зображений в оточенні своєї родини, але за кадром назрівала напруга. Про це пише Mirror.

Зазначається, що для монарха, який лікується від раку, день народження - зазвичай стримана подія, але коли йому виповнилося 70, Чарльз вирішив відсвяткувати цей день, опублікувавши кілька чудових сімейних фотографій.

На них він гордо сидить поруч із дружиною Каміллою, синами принцами Вільямом і принцом Гаррі, а також принцесою Уельською та герцогинею Сассекською. Його троє найстарших онуків – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї – також на знімку, хоча принц Арчі та принцеса Лілібет пропустили, оскільки фотографія була зроблена до їхнього народження.

Відео дня

"Але хоча шанувальникам сподобалися рідкісні сімейні знімки, як повідомляється, влаштувати це було "абсолютним кошмаром", оскільки Вільям і Гаррі доклали дуже мало зусиль, щоб забезпечити зйомку", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що з того дня, здається, стосунки двох братів зі своїм батьком дуже відрізняються. Так, незважаючи на їхні конфлікти, між Чарльзом і Вільямом стосунки зараз побудовані на любові, прихильності та повазі. Зокрема, обидва поділяють пристрасть до боротьби зі зміною клімату, і Вільям публічно присягнув своєму батькові на коронації минулого року.

"Однак стосунки Гаррі з батьком, схоже, погіршилися, і він досить відверто говорив про розрив зв’язків із Чарльзом. Під час скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі Гаррі звинуватив свого тата в тому, що той відмовлявся відповідати на його дзвінки, і стверджував, що він урізав його фінансово", - пише ЗМІ.

Джерела видання стверджують, що дзвінки Гаррі татові залишаються без відповіді, оскільки Гаррі намагається обговорити з батьком питання безпеки. Принц був втягнутий у тривалу боротьбу за свою безпеку, коли він прибув до Великобританії після того, як він автоматично втратив право на охорону поліції, коли він пішов у відставку як діючий член королівської сім’ї:

"Він програв свої подальші судові баталії, щоб відновити його для нього, дружини Меган і їхніх двох дітей, і планує подати апеляцію. ... Гаррі вважає, що його тато міг би допомогти відновити це, хоча джерело в палаці відкинуло це".

Королівська родина - останні новини

Нещодавно принц Вільям відверто розповів про проблеми у родині. Зокрема, віне нагадав про захворювання на рак своїх найближчих людей - батька та дружини.

Як сказав Вільям, 2024 рік був найважчим у його житті, "намагатися впоратися з усім цим і тримати все на належному рівні було дуже складно".

Раніше УНІАН повідомляв, яке побачення найбільше подобається Кейт Міддлтон та принцу Вільяму. Як виявилось, королівське подружжя полюбляє відвідувати комори аукціоністів Dreweatts, які знаходяться недалеко від їхнього віндзорського будинку.

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