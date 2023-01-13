Домашня тварина пасажирки зникла під час подорожі

Мандрівниця Андреа Ітурре вирушила в поїздку зі своїм котом Тіто, але дорогою, в болівійському місті Таріха, улюбленець загубитися.

Для пошуку зниклої тварини державна авіакомпанія Болівії BOA найняла медіума або "міжвидового комунікатора", повідомляє The Guardian.

Андреа Ітурре розповіла журналістам, що за тиждень після зникнення кота в аеропорту міста Таріха авіакомпанія припинила пошуки, але погодилася покрити її витрати, пов'язані з тим, що вона продовжувала шукати свого улюбленця.

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Згодом з жінкою через WhatsApp зв'язався екстрасенс, який працює віддалено з Ла Паса (близько 900 кілометрів від Таріха), і повідомив, що відчуває, ніби Тіто все ще живий. Хоча досі немає жодних слідів зниклої тварини, авіакомпанія розпочала співпрацю з медіумом.

"[Екстрасенс] сказав, що може поговорити з Тіто, щоб дізнатися, де він знаходиться, чи боїться він, сховався він або сталося щось більш серйозне",-прокоментував віце-міністр у справах споживачів Хорхе Сільва.

Реакція в соцмережах на таке рішення авіакомпанії була скептичною. Водночас інцидент викликав запитання до діяльності цієї та багатьох інших державних компаній Болівії.

Авіакомпанія BOA - що про неї відомо

Державна авіакомпанія Болівії BOA була створена в 2007 році, незабаром після приходу до влади лівої Соціалістичної партії Movimiento al Socialismo (MAS), яка виступала за посилення ролі держави в економіці і створила десятки нових державних компаній.

Компанія повністю належить уряду країни і після розпаду AeroSur, другої за величиною авіакомпанії Болівії, стала основним перевізником країни.

Наразі серед болівійських політиків точаться суперечки про майбутнє державних компаній на кшталт BOA, яка стала монополістом. Уряд заявляє, що мета державних компаній – генерувати ресурси, допомагаючи фінансувати соціальні програми і стаючи двигуном "нової економічної архітектури країни", але опозиція стверджує, що держкомпаніями управляють в політичних цілях, втрачаючи при цьому державні гроші.

Торік рейтинг авіакомпаній Skytrax присвоїв BOA всього дві зірки з п'яти, на що компанія заявила відповіла, поставивши під сумнів об'єктивність Skytrax.

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