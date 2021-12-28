Новорічний перформанс від директора зоопарку здивував багатьох користувачів мережі.

В Одесі директор зоопарку Ігор Бєляков вирішив оригінально привітати жителів міста з наступаючим Новим роком. Для цього він разом з іншими працівниками зоопарку зняв курйозний кліп. Заради відео директор вбрався тигром і навіть схопив жінку за сідниці.

Святковий кліп вже опублікували на YouTube-каналі Одеського зоопарку.

Сюжет відео полягає в тому, що директор в костюмі тигра грає роль вихованця зоопарку і збігає з клітки. Після цього він ледь не нападає на жінку, а коли та намагається залізти на дерево і врятуватися від "розлюченого хижака", він хапає її за сідниці, що на відео показали крупним планом.

Потім тигр бігає по зоопарку і лякає людей, а незабаром в нього стріляють. Директор в ролі тварини отримує "кулю" з транквілізаторами, після чого його забирають назад в клітку.

Читайте такожНапівголі чоловіки прогулялися біля 10-градусний мороз та прославилися у мережі (відео)Все це проходить під пісню про Новий рік, яку виконує сам директор. Відео викликало у користувачів мережі бурхливу реакцію. У коментарях до ролика і до постів в соціальних мережах українці пишуть, що сюжет кліпу досить дивний, а поведінка самого директора викликає багато питань.

Як відомо, Бєляков часто знімає подібні відео. Нагадаємо, у 2019 році він записав нове відеопривітання в костюмі щура. Директор ходив по зоопарку і робив "добрі справи".

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