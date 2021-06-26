Нову посаду запровадили після обурення користувачів соцмереж сценами в мультфільмах про Шахерезаду, Алладіна і про картину Ботічеллі "Народження Венери".

В Узбекистані на дитячому телеканалі «Аклвой» запровадили посаду цензора, який видалятиме з мультфільмів сцени з поцілунками, зображення оголених персонажів та інші моменти, що «суперечать узбецькій духовності».

Про це повідомляє радіо «Озодлік».

«Ми найняли додатково ще одного співробітника. Він вирізає сцени, що суперечать нашій духовності, такі як поцілунки в відеороликах, або розмиває зображення. Цей досвід спрацював і для інших телеканалів», - сказав співробітник телеканалу.

Раніше адміністрація телеканалу повідомила, що співробітника телеканалу «Аклвой» було покарано за «розміщення ганебних зображень» через тиск з боку консервативних користувачів узбецького сегмента соцмереж.

Читайте такожЗірка "Beatles" домовився з виробником секс-іграшок "Ring O"Зазначалося, що мультсеріали «Шахерезада. Нерозказані історії» та «Арт-Одіссея», що транслювалися на цьому каналі, викликали широкі обговорення в соціальних мережах. Користувачі скаржилися, що в мультфільмах зображено оголених жінок і сцени поцілунків. Після цього телеканал отримав догану за показ в ефірі заборонених для дітей сцен.

В мультфільмі «Арт-Одіссея» було показано роботу епохи Відродження, італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери». Творці мультфільму, показуючи історію картини, з гумором зазначають, що: «Венера мала бути немовлям, коли народилася». Мультфільм «Арт-Одіссея», що викликав протести у деяких узбецьких глядачів, раніше вже було показано на дитячих каналах в десятках країн світу.

Крім того, у деяких глядачів в Узбекистані викликала протест сцена поцілунку принцеси і Аладдіна в іншому мультфільмі, показаному на каналі «Аклвой».

За інформацією телеканалу, співробітників було покарано відповідно до вимог закону «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю».

Аналітики зазначають, що останніми роками в Узбекистані, де релігія відділена від держави, намітилося зростання тенденції оцінювати соціально-політичне, особливо культурне, життя з релігійної точки зору.

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Автор: Вікторія Токарєва