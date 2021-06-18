Дівчина, яку днями бачили в Києві лежачою посеред проїжджої частини, повернулася до свого "заняття". Однак цього разу її помітили без одягу.
Фото очевидців опублікував "Київ Оперативний".
"Продовження пригод божевільних у Києві. Знову Гідропарк. Цього разу вона вже оголена. І всім нормально, ніхто не забирає на лікування", - пише Telegram-канал.
Хто ця дівчина і з якої причини вона так вчиняє, невідомо.
У коментарях користувачі соцмереж припускають, що вона може вживати наркотичні речовини, а також що їй може бути потрібна допомога, зокрема й медична.
Водночас користувачі-водії скаржаться, що своєю поведінкою дівчина заважає дорожньому руху і може спровокувати аварію.
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