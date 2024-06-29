Морква містить білок, кальцій, магній, фосфор і вітамін С.

У світі існує понад 500 різних сортів моркви. Цей популярний овоч не завжди має помаранчевий колір - він буває фіолетовим, білим, червоним і жовтим. Втім, незалежно від того, якому сорту ви віддаєте перевагу, морква має безліч переваг для здоров’я, пише USA Today.

Зазначається, що, по-перше, морква містить білок, кальцій, магній, фосфор і вітамін С.

"Морква також містить бета-каротин, який допомагає організму виробляти вітамін А", — каже дієтолог Ембер Шефер. Відео дня

Зокрема, вітамін А важливий для гарного зору, репродуктивного здоров’я, здоров’я шкіри та розвитку кісток.

У свою чергу дієтолог Крістіна Кук вказує, що морква середнього розміру також містить близько 195 міліграмів калію, "який допомагає скороченню м’язів і роботі нервів, а також є хорошим джерелом антиоксидантів, які можуть зменшити запалення та підвищити імунітет. Крім того, цей продукт містить лютеолін, який може допомогти з когнітивними функціями.

"Мабуть, найкраще те, що морква багата харчовими волокнами, причому одна морква середнього розміру містить майже 2 грами", — каже доктор Ума Найду, директор психіатрії харчування та способу життя.

За її словами, клітковина важлива для травлення та може сприяти регулярній дефекації та запобігати запорам і здуттям живота. Вона також може допомогти контролювати рівень цукру в крові та покращити здоров’я серця.

Експерти зазначають, що вміст клітковини в моркві також корисний для здорового контролю ваги, оскільки одна морква містить лише 25 калорій, але все одно залишає відчуття ситості.

Водночас, за словами дієтологів, вживання занадто великої кількості моркви може призвести до того, що ваша шкіра з часом стане помаранчевою — цей стан називається каротинемією.

"Це можна змінити, зменшивши частоту вживання продуктів, що містять каротин у своєму раціоні", - каже Шефер.

Також потрібно бути обережними людям з алергією на моркву або березу, полин, плющ або селеру; людям з діабетом необхідно уникати надмірного споживання овоча через високий вміст цукру. Крім того, більшість людей отримують значну користь, якщо включають моркву та багато інших овочів у свій звичайний раціон, що можна зробити різними способами.

"Проявіть творчий підхід до приготування моркви. Ви можете насолоджуватися ею як закускою з соусом, вареною, додавати до улюблених страв або навіть як інгредієнт улюблених десертів", - рекомендує Кук.

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