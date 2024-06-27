На українському ринку продовжує знижуватися ціна на моркву нового врожаю.

Станом на кінець червня фермери відвантажують моркву врожаю 2024 року за ціною 28-35 грн/кг ($0,69-0,86/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Через збільшення пропозиції на ринку, виробники змушені знижувати ціни в цьому сегменті практично щодня, повідомляють експерти EastFruit.

Зазначається, що основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції ранньої моркви на тлі доволі стриманого попиту в цьому сегменті. Наразі ціна на моркву врожаю 2024 року на українському ринку вже в середньому на 48% нижча, ніж наприкінці червня минулого року.

"Водночас фермери зазначають, що в міру зростання пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься й надалі, що змушує фермерів уже зараз замислюватися про подальше зниження цін у цьому сегменті", – йдеться в повідомленні.

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Ціни на продукти в Україні – що відомо

25 червня стало відомо, що значно втратила в ціні й рання картопля. За тиждень вона подешевшала з 25-30 грн/кг до 12-20 гривень.

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м.Львів) Тетяна Попович розповіла УНІАН, що завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж минулого року. Це дало гарний врожай та відчутно знизило ціни.

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