З однією з функцій ви, напевно, вже стикалися, з іншими ситуація складніша.

Багато хто використовує додатковий простір під духовкою для зберігання великих каструль і сковорідок, яким не знайшлося місця в інших шафах. Але чи замислювалися ви коли-небудь, для чого насправді призначений цей відсік?

Є всього 3 функції, які виконує цей простір, пише CNET.

Ящик для підігріву

Визначити ящик для підігріву дуже просто. Подивіться на кнопки на вашій духовці. Якщо одна з них підписана як "Warming Drawer" (шухляда для підігріву), значить, це саме він. Цей відсік призначений для підтримки температури страв.

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Наприклад, у нього можна поставити пиріг, буханець хліба або просто залишити страви теплими, поки інша частина вечері ще готується.

Гриль (бройлер)

Якщо у вас духовка з газовим нагріванням, нижня шухляда, найімовірніше, є грилем (бройлером). Щоб перевірити, відкрийте його - якщо він більше схожий на висувне деко, а не на повноцінний ящик, значить, це дійсно гриль.

Бройлер можна використовувати як додаткову зону для приготування їжі. Він чудово підходить для підрум'янювання і запікання, наприклад, запіканок або хліба. Однак слід бути обережним - їжа в бройлері готується дуже швидко, тому перевіряйте її кожні пару хвилин, щоб не згоріла.

Ящик для зберігання

Якщо кнопки підігріву немає, а простір під духовкою являє собою глибокий порожній ящик, значить, у вас звичайний ящик для зберігання.

Чудовим варіантом буде зберігання чавунних каструль і сковорідок, оскільки тепло від духовки допоможе запобігти їхньому іржавінню. Однак не варто зберігати в цьому ящику пластикові предмети, оскільки вони можуть розплавитися або деформуватися через залишкове тепло.

Інші поради щодо кухні

Раніше УНІАН повідомляв про 10 речей, які не можна змивати в раковину. Деякі речовини не тільки засмічують труби, а й шкодять навколишньому середовищу. Далеко не всі відходи можна безпечно змивати в неї.

Крім того, чим можна мити сковорідки з антипригарним покриттям, запам'ятайте: завжди давайте сковороді повністю охолонути. Ніколи не приступайте до її очищення, поки вона ще гаряча, інакше ризикуєте відправити улюблене начиння прямо в смітник.

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