Чоловіки засмагали на дикому пляжі, а коли до них вийшов олень – вони злякалися, побігли в ліс і заблукали.

Поліція австралійського штату Новий Південний Уельс оштрафувала двох чоловіків за порушення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Чоловіки засмагали на дикому пляжі, а коли до них вийшов олень – вони злякалися, побігли в ліс і заблукали.

Правоохоронці 27 червня отримали прохання про допомогу від 30-річного чоловіка, який загубився в чагарниках Королівського національного парку в місті Отфорд, що за 40 кілометріввід Сіднея.

Для його пошуків поліція підняла гелікоптер. Його знайшли голим і з рюкзаком на одній із доріжок, а через деякий час - і його товариша, 49-річного частково вдягненого чоловіка.

В результаті чоловіків оштрафували на тисячу австралійських доларів (20,7 тисячі гривень) за порушення коронавірусних обмежень.

Начальник поліції Нового Південного Уельсу Мік Фуллер назвав заблукалих чоловіків "ідіотами", тому що вони "вийшли з дому без поважної причини і відволікли рятувальників від важливих справ".

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Автор: Олег Давигора