На думку 21 ув'язненого, які відмовилися виходити на волю, у в'язниці зараз безпечніше.

В індійському штаті Уттар-Прадеш 21 ув'язнений у 9 в’язницях відмовляється від умовно-дострокового звільнення, щоб не заразитися на волі коронавірусом.

Про це пише India Today.

Ув'язнені написали до влади листи з відповідним проханням. Умовно-достроковий термін в Індії - це тимчасове відтермінування тюремного ув'язнення, яке сумується із терміном покарання.

«Ув'язнені кажуть, що в тюрмах регулярно проводять медичні огляди. Вони отримують їжу вчасно, в тюрмах вони в безпеці і здорові. Ув'язнені розповідають, що як тільки вони вийдуть з в'язниці, їм доведеться боротися, щоб заробити на життя», - каже директор однієї з в’язниць штату Ананд Кумар

Він зазначив, що прохання залишитись підтримують і поважають.

Один з ув'язнених пояснює, що всередині в'язниці йому зараз безпечніше, ніж назовні.

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Ускладнення ситуації з коронавірусом в Індії

Ситуація з COVID-19 значно загострилася в Індії у квітні. Кілька країн направили їй гуманітарну допомогу.

В країні схвалено використання вакцини від коронавірусу від британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, а також від Biotech.

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Автор: Денис Прядко