Сорос заявив, що "живий і здоровий".

Сьогодні в російських і американських ЗМІ поповзли чутки про нібито смерть 92-річного американського фінансиста-мільярдера і мецената Джорджа Сороса. Сам Джордж Сорос в Twitter спростував чутки про свою смерть, заявивши, що "живий і здоровий".

"Чутки про те, що у мене стався серцевий напад, абсолютно хибні. Я живий і здоровий", – написав він.

Зазначимо, Сороса "ховають" не вперше. Наприклад, такі повідомлення з'являлися в 2013 році. Тоді низка авторитетних ЗМІ навіть опублікували його некролог, після чого перепрошували.

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Цього разу чутки про те, що Сорос нібито помер, пустив англомовний блогер Метт Уоллес в Twitter.

"Ходять чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу", – написав він у понеділок вранці.

Джордж Сорос про Україну - заява мільярдера

Ще в травні 2022 року, через кілька тижнів після вторгнення Росії в Україну, Джордж Сорос підтримав нашу країну і заявив, що "єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якомога швидше перемогти Путіна".

Він наголошував, що перемир'я з агресором "недосяжне", тому що російському диктатору Володимиру Путіна "не можна довіряти".

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