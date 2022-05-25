На його думку, в України є шанси на перемогу.

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію для Заходу - перемогти сили президента Володимира Путіна.

"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її", — сказав Сорос під час форуму в Давосі.

"Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію - якомога швидше перемогти Путіна. У цьому суть", - додав він.

Сорос сказав, що Путін, який говорить, що "спецоперація" на Україні йде за планом і досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою, і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я недосяжне, тому що йому не можна довіряти", - сказав Сорос. "Чим слабкіше стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає".

Сорос сказав, що Євросоюз повинен зрозуміти, що Путін може відключити російський природний газ, на який зараз припадає близько 40% потреб Європи, "поки це дійсно боляче".

"Я не можу передбачити результат, але в України безумовно є шанси на перемогу", — сказав Сорос.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій.

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