У завдання тварин входить винюхувати контрабанду серед ящиків і коробок.

У Танзанії гамбійських хом'якових щурів або як їх ще називають щурів-саперів почали використовувати для боротьби з контрабандою. До завдань тварин входить винюхувати контрабанду серед ящиків і коробок.

Як пише BILD, у країні розгорнули навчання щурів цьому ремеслу. Під час навчання щурів-саперів заохочують кормом, коли вони знаходять слонову кістку, роги або рідкісних тварин.

Складність у тому, що контрабандисти обкладають їх мийними засобами або кавовими зернами, щоб перебити запах і не попастися на митниці. Але для щурів це не виявилося перешкодою.

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Гамбійський хом'яковий щур - один із найбільших мишоподібних на Землі. Дорослі щури бувають до 90 см завдовжки.

З 2013 року їх використовують у Танзанії та Мозамбіку для розмінування. Найвідоміший із щурів-саперів самець на прізвисько Магава. У Камбоджі він знайшов 71 міну та 38 інших вибухових пристроїв і отримав за це золоту медаль від британської благодійної організації PDSA.

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Чоловік, який летів рейсом із Гонконгу до південно-китайського міста Шеньчжень, зумів здивувати митників своїм багажем. Під час проходження прикордонного контрольно-пропускного пункту чоловік у куртці, мішкуватих штанах і з рюкзаком заявив, що йому "нема що декларувати". Однак під час обшуку з'ясувалося, що насправді він віз контрабанду. І не будь-яку, а 104 живі змії в шести поліетиленових пакетах, захованих у його штанях.

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