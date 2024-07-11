Тепер горе-контрабандисту загрожує штраф у розмірі до 7 тисяч доларів або навіть кримінальна відповідальність.

Служби безпеки аеропортів по всьому світу регулярно роблять дивні знахідки під час огляду пасажирів перед посадкою, але один чоловік, який летів рейсом із Гонконгу в південно-китайське місто Шеньчжень, зумів здивувати навіть бувалих митників.

Під час проходження прикордонного контрольно-пропускного пункту чоловік у чорній куртці, мішкуватих штанах і з рюкзаком заявив, що йому "нічого декларувати". Однак під час обшуку з'ясувалося, що насправді він віз контрабанду. І не будь-яку, а 104 живі змії в шести поліетиленових пакетах, захованих у його штанях, розповіли представники китайської митниці.

На відео, опублікованому агентством, видно як двоє митників оглядають червоних, рожевих і чорних змій різних розмірів, що звиваються в пакетах.

Загалом митники вилучили у контрабандиста п'ять видів змій – молочна змія, маїсовий полоз, техаська щуряча змія, свиноносий вуж і берегова гоферова змія. Усі вони неотруйні, ендемічні для Північної Америки і часто стають жертвами торгівлі екзотичними тваринами в Китаї, де вони ризикують стати інвазивними видами.

При цьому за контрабанду тварин у Китаї передбачена відповідальність – штраф у розмірі до 50 тисяч юанів (близько 7 тисяч доларів США), а серйозні порушення можуть потягнути за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, раніше змія, що з'явилася нізвідки, спричинила переполох у літаку, що летів із Бангкока до Пхукета.

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