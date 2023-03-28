Мартинов вже п’ять років служить у Збройних силах.

Герой мему "Це мєрзость", якого в мережі охрестили "Чоткий паца" з Рівного, боєць 68-ї окремої єгерської бригади Іван Мартинов розповів історію вірусного ролика.

В інтерв'ю виданню "Український свідок" військовий пояснив, що це вже були часи після Євромайдану, на протестах він волонтерив.

"Їздили хлопці, приїхали в центр, де ми волонтерили, знімали бліц-опитування для новин у Рівному. Підійшли, сказали: "Пацани, станьте на розігрів". Питаємо: "А що треба робити?" Кажуть: "Ми тебе щось запитаємо, скажеш свою думку". Ну добре… Почали запитувати, ось це все "мєрзость", - розповів боєць.

Відео дня

Мартинов жартує, що так і висловив свою думку, але десь "перегнув трішки". "А через чотири години сказали, що я - звєзда", - додав, усміхаючись, Мартинов.

Після цього герой побіг у комп'ютерний клуб і зайшов у YouTube, щоб у цьому переконатися: "Побачив, що десь півтора мільйона переглядів. Вже всі мені кажуть: "Так ти зірка, ти розумієш, що ти – зірка?".

Наступного дня він уже "спіймав" популярність на вулиці: "Ти йдеш, чуєш на зупинці – все шумить тобою… Усі юзають: "Ось це він! Та я його бачила! Та я його теж бачив". Потім Мартинова почали запрошувати на шоу.

Мем "Це мєрзость" - що відомо про героя популярного приколу

Мем було "залито" у YouTube вісім років тому, за цей час ролик набрав сотні тисяч переглядів.

Окремо завірусилась фраза героя, який, коментуючи політичну ситуацію у рідному місті, відповів: "Це мєрзость".

У травні 2022 року стало відомо, що герой мему Іван Мартинов вже п’ять років служить у Збройних силах. Хлопець брав участь у Євромайдані та силових протистояннях з "беркутівцями".

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