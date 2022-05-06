Іван Мартинов воює в ЗСУ уже 5 років.

Мешканець Рівного Іван Мартинов, герой відомого мему "Чоткий паца", зараз воює з російськими загарбниками на Донбасі.

Про це пише прес-служба ООС.

Саме його фраза — "це мєрзость", адресована економічній ситуації в 2014 році, — стала одним із найпопулярніших мемів далеко за межами веб-простору.

Зараз Мартинов знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку.

Хлопець брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років.

"Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну", — розповідає український воїн.

Мартинов згадав й про ранок, коли росіяни наступали: "Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і от я вже у військкоматі".

Після перемоги "Чоткий паца" планує одружитися та поїхати подорожувати.

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Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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