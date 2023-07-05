Це-тест на пильне око, який пройдуть не всі.

Оптичні ілюзії-чудовий спосіб перевірити діяльність вашого мозку. На цій новій ілюзії приховано число 948. Його у відведений час можуть побачити тільки кілька відсотків людей.

Але на розгадку цієї головоломки у вас є всього 10 секунд. Лише люди з пильними очима можуть виявити приховане число 948 серед ряду чисел 943.

Ви повинні бути дуже уважними, щоб виявити тут 948. Якщо у вас все ще не вийшло, розділіть зображення на кілька сегментів, так буде простіше шукати заховане число.

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Отже, ваш час закінчується. Якщо ви вже знайшли число 948, вітаємо вас, ви можете похвалитися уважністю і відмінним зором.

Якщо вам не вдалося знайти 948, не засмучуйтесь. Нижче ми наводимо правильну відповідь на цю головоломку:

Знайдіть дивного равлика на зображенні за 10 секунд

Раніше неймовірна головоломка змусила людей Шукати дивну равлика серед ряду, здавалося б, однакових. І тільки найрозумніші зможуть виявити її за 10 секунд або менше.

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