У Бразилії відбувся конкурс краси "Міс Гей Мату-Гросу-2023", під час якого стався курйозний випадок. Так, в конкурсі брала участь модель з міста Куяба Наталі Беккер. Дівчина посіла друге місце, що не сподобалося її чоловікові.
Поки ведучі з короною підходили до переможниці - Еманнуеллі Белліні з Варзеа-Гранді - чоловік Беккер піднявся на сцену, вихопив корону і розбив її.
Однак переможниця все ж отримала корону після завершення конкурсу. А проти чоловіка, швидше за все, буде порушено справу, оскільки поліція вже почала розслідування.
Як відреагували користувачі мережі
- "Людина не вміє програвати"
- "Такий чоловік один на мільйон"
- "Дика мавпа"
- "Дуже страшно"
- "Мені було б соромно за свого чоловіка"
Нагадаємо, раніше модель Ілона Чернобай з'явилася на червоній доріжці у Каннах і влаштувала акцію проти війни в Україні. За це її грубо виштовхали з доріжки. Очевидно, такий вчинок українки хотіли приховати, проте не вийшло - це швидко розлетілося французькими, а потім і світовими ЗМІ.