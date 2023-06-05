Чоловік не зміг змиритися з програшем коханої.

У Бразилії відбувся конкурс краси "Міс Гей Мату-Гросу-2023", під час якого стався курйозний випадок. Так, в конкурсі брала участь модель з міста Куяба Наталі Беккер. Дівчина посіла друге місце, що не сподобалося її чоловікові.

Поки ведучі з короною підходили до переможниці - Еманнуеллі Белліні з Варзеа-Гранді - чоловік Беккер піднявся на сцену, вихопив корону і розбив її.

Однак переможниця все ж отримала корону після завершення конкурсу. А проти чоловіка, швидше за все, буде порушено справу, оскільки поліція вже почала розслідування.

Як відреагували користувачі мережі

"Людина не вміє програвати"

"Такий чоловік один на мільйон"

"Дика мавпа"

"Дуже страшно"

"Мені було б соромно за свого чоловіка"

Нагадаємо, раніше модель Ілона Чернобай з'явилася на червоній доріжці у Каннах і влаштувала акцію проти війни в Україні. За це її грубо виштовхали з доріжки. Очевидно, такий вчинок українки хотіли приховати, проте не вийшло - це швидко розлетілося французькими, а потім і світовими ЗМІ.

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