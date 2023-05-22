Дівчина влаштувала мирну акцію, намагаючись привернути увагу світової громадськості до звірств Росії на території нашої країни.

У Каннах сталася неприємна ситуація з українською моделлю Ілоною Чорнобай. Вона вийшла на червону доріжку в шикарній синьо-жовтій сукні, і вирішила влаштувати акцію - вилила на себе штучну кров. Таким чином Ілона намагалася привернути увагу світової громадськості до війни, яку РФ розв'язала на нашій території.

Охорона, яка побачила це, грубо виштовхала дівчину з червоної доріжки. Відео з'явилося в соцмережах. Очевидно, такий вчинок українки хотіли приховати, проте не вийшло - це швидко розлетілося по французьким, а потім і світовим ЗМІ.

"Мені вдалося виконати свою місію. На червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю я вийшла в сукні кольору нашого прапора і вилила на себе червону фарбу. Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні!" - висловилася жінка у своєму блозі.

Відео дня

Вона поділилася, що раніше використовувала свій Instagram, на який підписано майже мільйон людей, щоб говорити про війну, але на неї часто скаржилися, тому сторінку можуть ось-ось видалити. Ілона додала, що пишається собою, хоча їй було досить страшно.

"Я, на жаль, не можу більше викладати в сторіс всі події, як і багато блогерів, тому що Instagram зносить все! І моя сторінка під загрозою видалення! Я дуже рада, що мій вчинок розлетівся по всіх світових ЗМІ! Люди не повинні забувати про нас! Пишаюся собою, що я змогла! Хоча було і дуже дуже страшно", - написала Ілона у своєму блозі.

Нагадаємо, Росію назавжди виженуть з конкурсу краси "Міс Всесвіт".

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