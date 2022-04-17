Найбільше здивував відважний оператор, який навіть не думав сховатися від можливого обстрілу у відповідь.

"Кадирівці", яких в Україні назвали TikTok-військами через надмірне захоплення постановочними роликами, знову відзначилися. Цього разу вони використали одну локацію для серії роликів.

Відео з'явилися у мережі.

На одному з роликів "кадирівці" так "сміливо та хоробро" боролися з повітрям, що один з бійців забув сценарій. Чеченський тіктокер розгубився від вигуків "Туди стріляй" та впав з автоматом.

Ви могли подумати, що бойові товариші допоможуть йому в цьому "запеклому бою" з повітрям, але ті лише посміялися.

На іншому відео TikTok-війська Кадирова демонструють ще один епізод бою з повітрям. Дивує не стільки "безстрашність" бійців, як оператора, який навіть не намагається сховатися від ймовірного обстрілу у відповідь. Очевидно, він впевнений, що повітря не здатне стріляти.

Раніше "кадирівці" відзначилися на захоплених територіях України зйомкою постановочних відео, а також гучними заявами про взяття під контроль Маріуполя, які відразу ж спростовувалися. Сам Кадиров заявляв, що нібито відвідував Київ і Маріуполь, що згодом виявилося фейком.

Водночас вже є докази вчинення "кадирівцями" військових злочинів в Україні.

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