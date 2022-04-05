Журналісти знайшли докази того, що тікток-воїни Кадирова імітують бої.

"Бої" за участю "кадирівців" у Маріуполі виявилися постановочними. Тікток-воїни глави Чечні зняли кілька відео на околицях міста, вдаючи, що контролюють його. Про "захоплення" Маріуполя заявляв й сам Кадиров.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Журналісти вивчили ролики чеченців та знайшли локації, в яких їх знімали. Зокрема, один із роликів, на якому Кадиров хвалився нібито захопленням Маріуполя, було знято на околиці міста – у районі Лівобережний, що ближче до російського кордону.

Ролик, на якому кадирівці стріляють по пустому житловому будинку, – також зняли у цьому ж районі. Цікаво, що 24 березня Кадиров заявив, що зачистка Лівобережного завершена, але ролики звідти він публікував кілька днів поспіль – і 28, і 29 березня.

У мережі постановку "спалили" відразу. Глядачі звернули увагу, що бойовики стріляють із кулеметів по будівлі, яка вже знищена бомбардуваннями, ховаючись за бронетранспортом. Водночас оператор стоїть на відкритій місцевості, а отже точно розуміє, що відповіді на обстріли не буде.

Як писав УНІАН, Білий дім стверджує, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців й довше. Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

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