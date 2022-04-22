Для зйомок чергового постановочного ролика воїнам Кадирова знадобилася допомога росіян.

"Кадирівці", більш відомі як TikTok-війська, продовжують знімати постановочні відео про "перемоги" в Україні задля власної реклами. Цього разу "хоробрі" чеченці зганьбилися відсутністю елементарних військових навичок.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як російські окупанти заряджають міномет для "кадирівця" та показують, за який шнурок смикнути, аби він запрацював.

Очевидно, TikTok-воїн Кадирова вперше бачить це "диво техніки", адже із непідробним інтересом слухав вказівки.

Раніше "кадирівці" відзначилися на захоплених територіях України зйомкою постановочних відео, а також гучними заявами про взяття під контроль Маріуполя, які відразу ж спростовувалися. Сам Кадиров заявляв, що нібито відвідував Київ і Маріуполь, що згодом виявилося фейком.

Водночас вже є докази вчинення "кадирівцями" військових злочинів в Україні.

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