За даними ЗМІ, на тлі загрози повномасштабного нападу Росії Ілля Кива утік до Іспанії.

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який, за даними ЗМІ, виїхав з України на тлі повномасштабного наступу Росії в Іспанію, заявив, що поки не повертатиметься.

Депутат записав відповідний ролик для своїх підписників у Telegram.

Кива прокоментував заклик Зеленського до українців об’єднуватися довкола загрози нападу РФ. Член ОПЗЖ поскаржився на нібито політичний тиск з боку чинної влади.

"Ти кажеш повертайся. Куди? У яку тебе заганяють, у якій проти тебе ведуться системні провокації?!... Ви висуваєте ці патріотичні промови тільки тому, що вам більше подітися нікуди… Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, ***, віддавати своє життя. Тому що тоді, коли в 2014-му я мав дві контузії, ти в цей час *** по роялю возив", – висловився нардеп.

За даними Української правди, низка нардепів та бізнесменів покинули межі країни напередодні анонсованої у західній пресі дати нібито нападу Росії. Серед них – члени ОПЗЖ.

Депутати "Опозиційної платформи – За життя" з проросійськими політичними поглядами обрали місцем перечікування загрози з боку РФ у західних країнах. Зокрема Ілля Кива, який полетів до Іспанії.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, коментуючи дані ЗМІ, відповів, що про втечу не йдеться: "Вирішили втекти? Не втекли, а з особистих питань поїхали".

Загроза нападу Росії

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.

Як писав УНІАН, 11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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