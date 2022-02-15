Вони їздять за кордон в особистих справах, а Рабінович не зміг повернутися з Ізраїлю – захворів COVID-19, каже Бойко.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко запевняє, що їхні депутати не втекли з України у зв'язку з можливим вторгненням Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, що за інформацією ЗМІ, близько 20 депутатів його фракції виїхали за кордон. І, зокрема сьогодні з ранку не зареєструвалося в сесійній залі парламенту 27 депутатів.

Бойко запевнив, що ніхто нікуди не тікав, а хтось, можливо, поїхав зі своїх особистих питань.

"Вирішили втекти? Не втекли, а з особистих питань поїхали", - сказав він.

При цьому він повідомив, що співголова глави фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович поїхав до Ізраїлю і захворів на COVID-19, і тепер "його не пускають в літак".

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, що згідно з інформацією ЗМІ, депутати фракції поїхали в європейські країни, зокрема Іспанію, Італію, Францію, а не в Росію, яку вони підтримують, крім Олега Волошина, який за даними "Української правди", перетнув кордон на автомобілі з Білоруссю, Бойко сказав: "Я такої статистики не знаю: в Європу або куди поїхали".

"Знаю, Рабінович в Ізраїлі. Це Європа чи ні... а Волошин - в Білорусі? Для мене це новина", - зазначив він.

При цьому Бойко додав: "У нас же не "суворовське училище". У нас же депутати розуміють, куди їдуть. У них достатньо життєвого досвіду, щоб розуміти, куди їхати і для чого".

З приводу того, що сьогодні в сесійній залі з ранку не зареєструвалося 27 депутатом з фракції "ОПЗЖ", Бойко відповів, що вони "десь тут ходять, як зазвичай".

При цьому він нагадав, що з інших фракцій також багато депутатів не зареєструвалося, в тому числі зі "Слуги народу".

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не зміг назвати кількість народних депутатів, які зараз перебувають за кордоном.

13 лютого народний депутат Олександр Дубінський заявив, що депутатам від "Слуги народу" заборонили залишати країну.

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