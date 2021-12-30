Ролик з "викраденням Різдва" збирає мільйонні перегляди.

В мережі розповсюдили відео, на якому нібито Грінч викрадає атрибути свята у дітей, що погано поводились перед святами.

Ролик розмістила в Twitter користувачка з Великобританії @erinellex.

Читайте також"Різдво скасували": британці критикують уряд за жорсткий локдаун і виїжджають з Лондона (відео)На відео, яке зібрало майже 4 мільйони переглядів в Twitter і понад 400 тисяч в TikTok, можна побачити, як людина в костюмі Грінча забігає в дім і забирає ялинку. Діти кричать і намагаються захистити святкове дерево, але марно.

На цьому викрадач Різдва не зупинився і поцупив також гірлянди, розвішані надворі.

"Це те, що я змушую робити свого чоловіка, коли діти вередують перед Різдвом", - написала авторка ролика.

Примітно, що не всі оцінили таке "покарання". Зіткнувшись з критикою Ейрін написала:

"Якщо ви не вважаєте твіти смішними, то, будь ласка, йдіть і займіться своїми справами, тут забагато дипломованих дитячих терапевтів".

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