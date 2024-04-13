За даними досліджень, якщо до страв додавати корицю, то вона покращує травлення.

Завдяки аромату кориці будь-яка кухня стає по-справжньому домашньою та затишною. Ця спеція додає печиву пряності та є чудовим доповненням до кави. Кориця є однією з тих спецій, яку можна їсти під час кожного прийому їжі, додаючи її до різноманітних страв.

Кориця не має багато поживних речовин, крім невеликої кількості кальцію, калію та бета-каротину, проте вона має природні антимікробні властивості, завдяки яким ви можете бути захищені від різних бактерій, грибків та дріжджів. Тому видання Health Digest розповіло, що буде з вами, якщо кожного дня додавати до страв корицю та чим це корисно.

Чим кориця корисна для здоров'я кишківника

Згідно з дослідженням 2023 року в журналі Food & Function екстракт кориці може допомогти полегшити діарею. Дослідники створили капсули з водним екстрактом кориці, які були виготовлені з гілок Cinnamomum cassia (коричник китайський - УНІАН). Впродовж восьми тижнів одна група людей з діареєю приймала капсули з корицею, через що мала повільніше травлення та вищий рівень ізомасляної кислоти в організмі, яка є корисним для мікробіома кишківника.

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Також вченим вдалося з'ясувати, що група кориці мала більш різноманітні кишкові бактерії та велику кількість бактерій, що були пов'язані з кращим травленням і здоров'ям кишківника.

Інші корисні властивості кориці для здоров'я

Зазначається, що ефірна олія з кориці, яка складається здебільшого з коричного альдегіду, може зупиняти ріст багатьох бактерій, серед яких і золотистий стафілокок, а також грибки типу Candida та плісняві грибки. За даними статті 2023 року в журналі Foods, навіть коли кориця перетравлюється, її біологічно активні сполуки, такі як корична кислота, залишаються підтримувати антиоксидантну та протизапальну дію в організмі.

Своєю чергою у статті за 2014 рік в Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine розповідається про те, що метаболіти кориці та сполуки, які виділені з неї, можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень та покращити симптоми таких захворювань, як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера.

"Поліфеноли, що містяться в кориці, знижують рівень глюкози та холестерину в крові в дослідженнях на тваринах. Екстракт кориці може посилювати секрецію інсуліну та захищати підшлункову залозу від окислювального стресу і запалення", - додали у матеріалі.

Користь спецій для людини

Раніше було названо 5 протизапальних спецій для поліпшення пам'яті та схуднення. За словами фахівців, такими спеціями є куркума, імбир, кориця, кмин та чорний перець.

Крім того, стало відомо про 3 спеції, які допоможуть зробити живіт плоским. Дієтолог Крутіка Нанаваті виділила серед спецій куркуму, корицю та каєнський перець.

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