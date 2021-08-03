За словами очевидця, мандрівники так і не зрозуміли, з ким саме вони щойно познайомилися.

Королева Єлизавета II пожартувала над американськими туристами, які не впізнали її.

Про цей випадок розповів колишній офіцер охорони її Величності на ім'я Річард Гріффін, пише The Sun.

За його словами, він бачив, як туристи зустріли Єлизавету під час прогулянки територією англійської королівської резиденції у Балморалі, Шотландія, де королева нерідко проводить літо. Мандрівники запитали жінку, чи живе вона десь тут. Королева відповіла, що має будинок неподалік.

Тоді туристи поцікавилися, чи зустрічала вона коли-небудь королеву.

"Ні, але цей поліцейський зустрічав", - відповіла Єлизавета, вказавши на Гріффіна, який понад 30 років пропрацював із королівською родиною.

Як зазначив колишній офіцер, туристи пішли, так і не зрозумівши, з ким саме вони щойно познайомилися.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова