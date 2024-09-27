Косатки - розумні хижаки з вражаюче різноманітним раціоном і унікальною поведінкою.

Біля берегів Чилі вперше була помічена зграя косаток, що харчується дельфінами. Це проливає світло на нещодавно виявлені мисливські навички косаток у південній півкулі.

Кадри з дрона зафіксували, як косатки успішно полюють на дельфінів і діляться їжею всередині зграї, пише Independent. Відкриття проливає нове світло на харчові звички косаток і може допомогти краще зберегти їхню популяцію в південній півкулі.

Дослідження припускає, що косатки біля берегів Чилі можуть все частіше харчуватися іншими морськими ссавцями, такими як дельфіни.

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Популяції косаток, як припустили вчені, різняться за поведінкою, їжею, якій надають перевагу, акустикою і генетикою, тому важливо розуміти кожну зграю, щоб адаптувати зусилля з їхнього збереження.

Наприклад, у південній півкулі популяції, такі як косатки "типу A" і "типу B1", зосереджені на морських ссавцях, тоді як інші віддають перевагу рибі.

Нові дані з дронів допомогли вченим скласти карту присутності косаток у цьому районі. У серії відеороликів дослідники виявили докази того, що зграя косаток Меначо ловить дельфінів - вид, на який жодна популяція косаток у цьому районі ніколи успішно не полювала.

На кадрах видно, як матріарх зграї Дакота підкидає дельфіна в повітря. "Спочатку ця матріарх ділиться їжею з молодим самцем, потім із самотнім дорослим самцем і, нарешті, з дорослою самкою, яка також ділиться зі своїм потомством", - сказали вчені.

Спільне вживання їжі серед косаток - це поведінка, раніше зафіксована в багатьох популяціях цього виду. Самки косаток деяких груп часто діляться м'ясом з іншими членами зграї, дозволяючи ближчим родичам їсти першими, пояснили вчені.

Інші дослідження про косаток

Попередні дослідження показали, що деякі популяції косаток переслідують і вбивають морських свиней, але не з'їдають їх.

Минулого року вчені задокументували, як косатка біля берегів Південної Африки полювала і з'їдала живцем велику білу акулу, яка сама по собі вважається лютим хижаком вищого порядку.

Було виявлено, що косатки навіть полюють і вбивають синіх китів.

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