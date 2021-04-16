Одна жінка викликала службу захисту тварин, щоб та забрала дивну істоту і врятувала мешканців будинку.

Звичайний круасан, що застряг у гілках дерева, кілька днів тримав у страху людей у польському Кракові: жителі одного з будинків прийняли його за дивну тварину.

Історію про це розповіло Краківське товариство захисту тварин на своїй сторінці у Facebook.

Їм зателефонувала жінка, яка попросила зняти з дерева біля багатоквартирного будинку якусь істоту.

"Прийдіть і заберіть його! ... Воно вже два дні сидить на дереві навпроти! Люди не відкривають вікна, бо бояться, що воно проникне до них додому", - розповіла мешканка.

Інспектор спробував з'ясувати, що це за створіння, запитавши, чи не може це бути птах. Дама сказала, що воно "коричневе, сидить на дереві" і що це "лагун". Інспектор не відразу зрозумів, про що йде мова, проте з'ясувалося, що жінка просто не змогла згадати слово "ігуана".

"Так, ігуана! Вона вже два дні сидить, і всі її бояться! Отже, коли ви приїдете за нею?" - Сказала додзвонювачка.

В організації подумали, що, можливо, ігуана була домашнім улюбленцем, якого викинули. Однак було незрозуміло, як ящірка змогла б прожити дві доби на вулиці при занадто низьких для себе температурах. Інспектори припустили, що може, вона сидить там нерухомо на дереві, бо вже померла.

Читайте такожІндійська фабрика робила матраци з брудних медичних масок (фото)Але на місці працівники організації не побачили "ані ігуану, ані лагуна". Тоді вони зателефонували жінці та запитали, чи сидить ще ігуана на своєму місці. Та відповіла, що так, сидить.

Зрештою, обійшовши місцевість і уважно оглянувши дерева, інспектори виявили лише застряглий в гілках бузку коричневий круасан. Ймовірно, місцеві жителі викинули його з вікна, щоб погодувати птахів.

Інспектори, однак, до інциденту поставилися спокійно.

"Завжди варто повідомляти, якщо вас щось турбує. Краще перевірити та приємно розчаруватися, іноді (на жаль, дуже рідко) посміятися, ніж нічого не зробити - інакше це може призвести до трагедії", - зазначили в організації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова