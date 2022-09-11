Це перший подібний випадок після протестів 2019 року.

П'ять логопедів з Гонконгу засудили до 19 місяців тюремного ув'язнення нібито за змову з метою публікації підбурювальних дитячих книг зображеннями овець і вовків.

Про це повідомляє Reuters.

Групу логопедів (Лорі Лай, Мелоді Юнг, Сідні Нг, Семюел Чан і Марко Фонг) віком від 26 до 29 років судили у справі про підбурювання до заколоту. А все через книги з карикатурами на овець, що борються з вовками, які вони використовували під час занять з дітьми ("Хранитель овечого села"). Прокуратура визнала їх антиурядовими.

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Суддя окружного суду Квок Вай Кін заявив, що підсудні мали бути покарані "не через публікацію або слова, а через їхню шкоду або ризик заподіяння шкоди розуму дітей".

Всі обвинувачені були членами Загального союзу логопедів Гонконгу, який, за словами судді Квок, "був явно створений для політичних цілей".

"Те, що підсудні зробили з дітьми у віці 4 років і старше, насправді було вправою з промиванню мізків з метою змусити дуже маленьких дітей прийняти їхні погляди і цінності", — сказав Квок.

У книгах згадуються масові протести на підтримку демократії в Гонконзі в 2019 році. Також згаданий випадок з 12 протестувальниками за демократію, які втекли з Гонконгу на катері в 2020 році і були схоплені китайською береговою охороною. А в одній з книг вовки хочуть захопити село і з'їсти овець, які, в свою чергу, починають чинити опір.

Суддя Квок заявляє у своєму рішенні, що "дітей вводили в оману, що уряд КНР в Гонконзі зі злим наміром відібрати їхній дім і зруйнувати їхнє щасливе життя і не має на це жодного права".

Обвинувачений Юнг під час засідання процитував лідера Руху за громадянські права США Мартіна Лютера Кінга, який сказав, що "бунт – це мова тих, кого не чують".

"Я не шкодую про свій вибір і сподіваюся, що завжди зможу встати на бік овець", – сказав Юнг.

Один з адвокатів групи підрахував, що всі п'ятеро можуть вийти через 31 день, оскільки 13 місяців вони вже провели у в'язниці в очікуванні суду.

Це був перший випадок після протестів 2019 року і введення Пекіном закону про національну безпеку в Гонконзі в 2020 році, коли справа про крамольні публікації була передана до суду.

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