В оригіналі ці слова адресовані агресору Путіну.

Пособник путінського режиму Олександр Лукашенко став героєм мемів після зустрічі з президентом країни-агресора. Його промову в TikTok, Instagram і Facebook, здається, не висміяв тільки ледачий.

Користувачі мережі "перемістили" білоруського диктатора в різні ситуації і супроводили відео його ж словами із зустрічі з Путіним: "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

УНІАН зібрав добірку найсмішніших мемів з Лукашенком "А я зараз вам покажу...".

Так, "бацька" намагається в жартівливих роликах "достукатися" до бабусь на лавці, дівчини на американських гірках, безпритульних на вокзалі, інопланетян, глядачів у кінотеатрі. Його " вмонтували "у виступ балерин, фільм "Операція "И" та інші пригоди Шурика...", програму "Давай одружимося".

Раніше російський окупант Андрій Рязанцев, який у березні разом зі своїми товаришами зі служби здався в полон українським військовим, став новим інтернет-мемом.

Вас також можуть зацікавити новини: