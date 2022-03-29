Окупанта висміяли за незграбний зовнішній вигляд.

Російський окупант Андрій Рязанцев, який у березні разом зі своїми товаришами по службі здався в полон українським військовим, став новим інтернет-мемом.

У мережі створюють жартівливі ролики з загарбником і всіляко висміюють її незграбний зовнішній вигляд. До слова, йому навіть дали прізвисько "Чмоня".

Зазначимо, після того, як "Чмоня" потрапив у полон, ЗСУ йому влаштували допит, сфотографували і виклали знімки в мережу. На них він виглядає дуже смішно. Багато українців порівнюють його з дитиною, якій дали в руки зброю.

Але якщо подивитися на його повсякденні фотографії в довоєнному житті, то на них він виглядає більш пристойно.

Втім, його образ у ролі військового більше сподобався українцям. Вони створюють безліч жартівливих відео з Рязанцевим і тим самим підіймають настрій іншим.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося жартівливе відео, на якому Вілл Смітт нібито "вмазав" Володимиру Путіну на сцені "Оскара".

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