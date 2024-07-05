Місцева влада вважає, що меч був викрадений.

Французька версія легендарного меча короля Артура Екскалібур зникла зі скелі, в яку, згідно з легендою, його було занурено 1300 років тому, пише The Independent.

Зазначається, що меч Дюрандаль з Рокамадура, що на півдні Франції, вважають викраденим, попри те, що він був прикутий ланцюгом до каменя на висоті майже 10 метрів над землею.

Відомо, що Дюрандаль був мечем легендарного лицаря Роланда у французькому епосі, який вважався незнищенним.

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"Ми будемо сумувати за Дюрандалем. Він був частиною Рокамадуру протягом століть, і немає жодного гіда, який би не вказав на нього під час відвідин. Рокамадур відчуває, що у нього вкрали частину його самого, але навіть якщо це легенда, долі нашого села і цього меча переплетені", - зазначила мер Рокамадура Домінік Ленфант.

У виданні нагадали, що про Дюрандаль описано в поемі 11 століття "Пісня про Роланда". В епосі розповідається про магічну силу меча та стверджується, що він мав один зуб Святого Петра, кров Святого Василія та волосся Святого Дениса. Там йдеться про те, що перед смертю у битві на перевалі Ронсево Роланд намагався розбити меч об скелю, аби він не потрапив до рук армії сарацинів, з якою він відважно бився.

Також у середньовічному міфі розповідається, що перед тим, як віддати меч Роланду, Карл Великий отримав Дюрандаль від ангела. Тому спроби Роланда розбити меч об скелі були марними.

"Врешті-решт він підкинув його в повітря, щоб врятувати. Дивом пролетівши сотні кілометрів, він, за переказами, врізався в скелю Рокамадур. Він вважався настільки цінним для міста, що коли музей Клюні хотів виставити його в 2011 році, міська рада та охоронець супроводжували його на зворотному шляху. У 2016 році Рокамадур було визнано найулюбленішим селом Франції, а також славиться своїм однойменним козячим сиром", - зазначили у виданні.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, раніше археологи знайшли поховальну урну римської епохи, в якій було найстаріше у світі вино. Вчені кажуть, що вино має вигляд "червонуватої рідини".

"Це затонула гробниця, яка була викопана зі скелі, що дозволило їй простояти 2 000 років", - зазначив The Guardian Хосе Рафаель Руїс Арребола, хімік-органік з Університету Кордови і старший автор дослідження.

Також дослідники виявили, що давньоєгипетські писарі мали жахливу поставу, яку зараз мають офісні працівники. Це пов'язано з тим, що стародавні переписувачі працювали в тісних та згорблених позах, що призводило до викривлення спини.

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