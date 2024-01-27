Витвір мистецтва виявили на стіні сімейної вілли неподалік від Відня.

У Відні знайшли картину легендарного художника Густава Клімта, яка вважалася зниклою майже століття. Останній раз публіка її бачила в 1925 році.

Як пише Sky News, картина під назвою "Портрет фройляйн Лізер" є однією з останніх робіт майстра. За повідомленнями австрійських ЗМІ, про цей витвір мистецтва експертам було відомо тільки по чорно-білій фотографії. І майже сотню років його місцезнаходження залишалося загадкою – поки його не виявили на стіні сімейної вілли недалеко від Відня. Полотно, що вважалося загубленим майже 100 років, виявилася в приватній колекції громадянина Австрії.

Картина колись належала родині Лізерів, багатим єврейським промисловцям у Відні.

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Віденський аукціонний дім Im Kinsky оцінив картину більш ніж в 50 млн євро. "Виявлення цього портрета, одного з найкрасивіших за останній творчий період Клімта, є сенсацією", - йдеться в повідомленні аукціонного дому.

"Його роботи, особливо портрети успішних жінок вищого і середнього класу на рубежі століть, користуються найвищим визнанням у всьому світі. Картина такої рідкості, художньої значущості та цінності не була доступна на арт-ринку Центральної Європи вже кілька десятиліть", - зазначили там.

Картина буде продана на аукціоні 24 квітня, після чого буде виставлена в музеях і галереях по всьому світу.

Інші новини про картини Клімта

Зниклу 22 роки тому картину австрійського художника Густава Клімта "Портрет леді" знайшли в стіні музею в італійському місті П'яченца. Картину знайшов садівник, який розчищав стіну галереї музею від плюща і натрапив на металеві дверцята з потайною нішею. У ніші він і знайшов полотно художника, датоване 1897 роком. За словами садівника, спочатку він подумав, що натрапив на звичайне сміття.

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