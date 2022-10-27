Диктатор Володимир Путін потрапив у курйозну ситуацію згадавши про "потуги російської дипломатії" щодо налагодження відносин з країнами Заходу та НАТО.
Про це він заявив під час виступу на сесії дискусійного клубу "Валдай" під назвою "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх".
"Ми намагалися виср*ти відновини і з передовими країнами Заходу, і з НАТО", - заявив російський диктатор.
Ймовірно, Путін мав на увазі "вибудувати". Втім, він не виправив себе.
Конфузи Путіна
Підстаркувати російський диктатор нерідко потрапляє у курйозні ситуацію. Часом він перекручує слова та фрази, а інколи дивно поводиться на публіці та стає героєм мемів.
Зокрема, раніше під час саміту країн G20 президент Росії сидів за столом разом з іншими учасниками заходу, але пив з власного посуду.
А під час під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі президент Росії Володимир Путін впав на лід.
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