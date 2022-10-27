Майже кожна друга країна ЄС експлуатує атомні електростанції.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія заробляє мільйони в Європі на урані та тепловидільних елементах для атомних станцій.

Про це повідомляє німецьке видання RND.

Як йдеться в матеріалі, ця залежність є бомбою уповільненої дії для країн ЄС, адже ніхто не знає, скільки ще триватиме постачання урану з Росії.

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В матеріалі зазначається, що залежність від урану з Росії настільки серйозна, що жоден із пакетів санкцій ЄС та США так і не торкнувся російської атомної галузі. А це автоматично означає, що будь-якого наступного разу Путін може використати уран як важіль впливу.

"Європа сильно залежить від російського урану. 20% – з Росії, ще 20% – з лояльного до кремля Казахстану. Уран там видобуває та переробляє російська державна компанія "Росатом", – пише видання.

Майже кожна друга країна ЄС експлуатує атомні електростанції, в яких працюють загалом близько 100 реакторів. Залежність від російського урану та паливних елементів є особливо високою у Центральній та Східній Європі, де 18 АЕС, побудованих Росією і залежних від російських ТВЕЛів. Окрім реакторів у Словаччині, є ще дві АЕС у Болгарії, шість у Чехії, чотири в Угорщині та дві у Фінляндії. Євратом попереджає, що ЄС "значно вразливіший" до атомних електростанцій у цих п’яти країнах.

Інша ситуація у Франції, яка виробляє найбільше в Європі ядерної енергії та власні паливні елементи, але значну частину необробленого урану отримує з РФ і Казахстану, як задокументував Грінпіс Франції.

"Франція цілком здатна зупинити закупівлю урану в Росії. Для них цю ситуацію можна порівняти з відходом Німеччини від поставок російського газу. Проте Франція сподівається, що Путін й надалі буде таким добрим і постачатиме уран. Але це небезпечна помилка, адже Путін чекає на сприятливий момент, щоб припинити поставки урану до Європи", - зазначають експерти.

За даними Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом), Росія щороку заробляє на торгівлі ураном понад 450 млн євро.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1" через витоки мастила.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис. дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Ціна на газ в Європі на торгах 24 жовтня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. При цьому ще 25 серпня ціна досягала рекордної позначки в 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Водночас кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції і схвалення цієї ініціативи триватиме не менше декількох тижнів.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, внаслідок чого ЄС замістив 155 млрд кубометрів газом з інших джерел.

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