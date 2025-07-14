Вони можуть знищувати хижаків струмом, і це дуже ефективно, як видно на відеозаписі їхньої поведінки.

Учені були спантеличені тим, чому електричні скати острова Гваделупе в Мексиці так впевнено поводяться перед обличчям доволі великих акул. Про це пише видання IFLScience.

Зазначається, що вони можуть знищувати цих потенційних хижаків струмом, і це дуже ефективно, як видно на відеозаписі їхньої поведінки.

"Я вважаю, що це підкреслює неймовірні захисні здібності деяких тварин. Багато захисних здібностей здаються неефективними проти великих хижаків (наприклад, великі акули часто поїдають скатів; шип, схоже, їх не відлякує). Принаймні, судячи з наших обмежених спостережень, електричні скати можуть бути дуже ефективні у відлякуванні великих хижаків", - сказав автор дослідження, опублікованого в журналі Ethology, доцент Янніс Папастаматіу.

Цікаво, що вчені встановлювали камери-мітки на білих акул, маючи намір вивчити їхнє соціальне полювання, але, помітивши, що відбувається, були приголомшені.

"Я був так здивований, що почекав, поки з'являться нові докази, які ми отримали, побачивши кадри з тигровою акулою. У поєднанні з іншими спостереженнями, такими як їхня сміливість у воді, це малює картину високоефективного захисного механізму", - сказав Папастаматіу.

Зазначається, що скати зазвичай асоціюються з такими захисними стратегіями, як камуфляж (деякі схожі на піщані млинці), отрута і шипи, які роблять їх менш проковтною здобиччю (хоча деякі використовують їх як кігтеточки), але, як підкреслив Папастаматіу, це рідко зупиняє великих акул від поїдання їх. Схоже, одна група скатів знайшла спосіб процвітати в небезпечних водах, посилаючи електричні розряди в будь-яку акулу, яка підходить занадто близько.

Цікаво, що існує близько 69 видів електричних скатів, що належать до чотирьох окремих родин, усі з яких оснащені електричним органом розряду (EOD), який у деяких більших видів може досягати 50 вольт.

У першому дослідженні, включеному в нову статтю про цю поведінку, докладно описується використання біологгерів Customized Animal Tracking Solutions (CATS), прикріплених до білих акул, що виявило деякі інтригуючі дані. Одна акула, яка здійснювала невимушене плавання на глибині 50 метрів, наблизилася до електричного ската в товщі води, перш ніж раптово піднятися на 30 метрів. Через дві хвилини вона повернулася на колишню глибину, але обійшла ската стороною. Сам скат, здавалося, був абсолютно не стурбований усім цим інцидентом, продовжуючи займатися своїми справами.

В іншому дослідженні було знято на камеру акулу, яку вразила не така вже й секретна зброя торпедного ската Мексиканської затоки. Це була тигрова акула, яка наближалася до ската в Фувахму і тут же різко висунула миготливу перетинку, коли той наближався. Ці перетинки, також відомі як "третя повіка", використовуються як захисна стратегія для захисту ока від пошкоджень.

У третьому дослідженні розглядалися електричні розряди, вироблені тихоокеанськими електричними скатами під час польових експериментів біля узбережжя Палос-Вердес. Скатів провокували на захисні та мисливські розряди, щоб з'ясувати, чим вони відрізняються. Результати показали, що, хоча максимальна амплітуда розрядів не відрізнялася, мисливські розряди були довшими та частішими.

Важливо, що дослідження відкриває нові можливості для розуміння еволюції захисних механізмів у морських тварин, і є надія, що подальші дослідження з використанням систем біологігації допоможуть зрозуміти, що саме дає цим скатам таку впевненість у собі.

Новини про тварин

У національному природному парку "Тузловські лимани" пташенята кулика-чеботаря, відчувши небезпеку, буквально зливаються з навколишнім середовищем, стаючи майже невидимими для хижаків. У парку спостерігається активне формування солі і на таких ділянках можна бачити сліди тварин і маскування пташенят.

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