У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) пташенята кулика-чоботаря, відчувши небезпеку, буквально зливаються з навколишнім середовищем, стаючи майже невидимими для хижаків.

Там повідомили, що у парку наразі спостерігається активне формування солі і на таких ділянках можна бачити сліди тварин і маскування пташенят.

Зазначається, що іноді з мілководдя лиманів забігають пташенята кулика чоботаря і при появі небезпеки, вони "маскуються" під ландшафт. Вночі такими ландшафтам проходять свої маршрути шакали і борсуки, залишаючи сліди.

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"На першому фото малюк кулика чоботаря, що замаскувався. На другому і четвертому фото сліди шакала і борсука, які пильно слідкують вночі за тими, хто не встиг сховатися", - додали там.

Новини про "жителів" "Тузлівських лиманів"

Раніше повідомлялось, що у парку покинули обране місце гніздування сотні рожевих фламінго, яких також називають феніксами, через людей, які влаштували поруч шумні веселощі з вживанням алкогольних напоїв.

Там оприлюднили декілька фото, на яких можна побачити, як виглядала заповідна місцевість до гучного "відпочинку" невідомих, та після нього. Спочатку територія була "усіяна" сотнями феніксів та нагадувала килим з рожевими перлинками.

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